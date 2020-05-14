В Башкирии пьяный тракторист спровоцировал аварию

Накануне, 13 мая, ночью в Аскинском районе произошла авария. На автодороге Аскино-Кунгак в кювет упал трактор. Сотрудники местного ГИБДД разобрались в произошедшем.

58-летний местный житель управлял трактором «Беларусь». В какой-то момент водитель не справился с управлением, и трактор упал в кювет. Транспортное средство опрокинулась, а водитель получил серьёзные травмы.

Тракторист был оперативно госпитализирован. Выяснилось, что водитель управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Всего за сутки сотрудниками ГИБДД РБ зарегистрировано 5 автомобильных аварий.