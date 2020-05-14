«Выплата начнется только с июня»: глава Минтруда Башкирии прокомментировала «путинские» выплаты семьям

Я сейчас даже не про то, что не надо так спешить – после обращения 11 мая Единый портал государственных услуг просто рухнул – возможно, для какой-то семьи получить деньги на сутки раньше принципиально важно. Хотя в любом случае выплата 10 тысяч начнётся только с июня. Я про то, что большинство вопросов не являются уникальными. На них есть ответы в открытом доступе. А потом все возмущаются, что по телефонам горячих линий не дозвониться. Причем, возможно, наши специалисты (настоящие эксперты в своих сферах) из-за того, что сидят и отвечают целыми днями, как правило на элементарные вопросы, кто-то не получает консультацию по своей ситуации, по своим неоднозначным и иногда запутанным вопросам.

Ленара Иванова, глава министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии