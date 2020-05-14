«Выплата начнется только с июня»: глава Минтруда Башкирии прокомментировала «путинские» выплаты семьям

Ленара Иванова, глава министерства семьи, труда и социальной защиты населения, прокомментировала «путинские» выплаты семьям. В ведомство сейчас поступает большое количество вопросов и звонков. Напомним, Владимир Путин поручил единовременно выплатить всем семьям с детьми от 3 до 16 лет по 10 тысяч на каждого ребенка.
Среди населения именно эта выплата получила наибольший ажиотаж. Ленара Иванова отметила, что нагрузка на работников в центрах занятости возросла в 5-7 раз. Многие ответы на вопросы, с которыми обращаются жители Башкирии, можно найти в свободном доступе в интернете или СМИ.
Конечно, и в ведомстве, и в центрах занятости по возможности пытаются ответить всем. Глава Минтруда отметила, что выплаты начнутся только с 1 июня и продлятся до 1 октября. Каждая семья, которая подходит под данную категорию и обратится с заявлением, обязательно получит денежную поддержку.
Фото: Интернет; Соцсети.