Ленара Иванова о получении новых выплат на детей: «Не нужно никаких справок собирать»

Глава Минтруда Башкирии прокомментировала ситуацию с ажиотажем из-за новых выплат на детей. В подведомственные службы Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии поступает огромное количество обращений и звонков по поводу социальных инициатив Президента Владимира Путина. Об этом на своей странице в Facebook 14 мая сообщила глава ведомства Ленара Иванова.

По словам министра, она прилежно пытается ответить каждому обратившемуся в социальных сетях. Тем временем нагрузка на работников в центрах занятости, подразделениях центра социальной поддержки, в службе семьи увеличилась в 5-7 раз по сравнению с «мирным» временем.

На портале «Госуслуг» или через личный кабинет в Пенсионном фонде доступны для того, чтобы подать заявление. Всё очень просто, ничего лишнего не нужно, никаких справок собирать, т.е просто подать заявление дистанционно и все. Хотя теоретически можно и дойти до пенсионного фонда, но это нежелательно.

Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства - министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан