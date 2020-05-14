Ленара Иванова о получении новых выплат на детей: «Не нужно никаких справок собирать»

Глава Минтруда Башкирии прокомментировала ситуацию с ажиотажем из-за новых выплат на детей. В подведомственные службы Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии поступает огромное количество обращений и звонков по поводу социальных инициатив Президента Владимира Путина. Об этом на своей странице в Facebook 14 мая сообщила глава ведомства Ленара Иванова.
По словам министра, она прилежно пытается ответить каждому обратившемуся в социальных сетях. Тем временем нагрузка на работников в центрах занятости, подразделениях центра социальной поддержки, в службе семьи увеличилась в 5-7 раз по сравнению с «мирным» временем.