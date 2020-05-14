Ленара Иванова о получении новых выплат на детей: «Не нужно никаких справок собирать»

На портале «Госуслуг» или через личный кабинет в Пенсионном фонде доступны для того, чтобы подать заявление. Всё очень просто, ничего лишнего не нужно, никаких справок собирать, т.е просто подать заявление дистанционно и все. Хотя теоретически можно и дойти до пенсионного фонда, но это нежелательно.

Ленара Иванова, заместитель премьер-министра правительства - министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан