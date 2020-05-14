Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Уфу, совершил экстренную посадку

Накануне, 13 мая, вечером самолёт, вылетевший в Уфу из Санкт-Петербурга, подал сигнал тревоги. После этого аэробус вернулся в аэропорт Пулково. Самолёт приземлился обратно через 25 минут после взлёта.

Как сообщает ТАСС, самолёт футбольного клуба «Зенит» совершал пассажирский перелёт. Самих спортсменов в салоне не было. Почти сразу после взлёта сработал датчик разгерметизации салона.

Экипаж самолёта решил совершить экстренную посадку в Питере и подал сигнал тревоги. Всех пассажиров пересадили на другой рейс. В Уфу самолёт прибыл только через два часа после запланированного времени.