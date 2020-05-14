В Уфе инспекторы ДПС стреляли по колёсам машины с подростками

На перекрестке Вологодской и Черниковской водитель «Лифан Солано» проехал на запрещающий сигнал светофора. Просьбу инспекторов ДПС остановиться нарушитель проигнорировал и наоборот ускорился – водитель выезжал на встречку, проезжал на красный, превышал скорость. На трассе Уфа-Челябинск сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие, из которого они совершили сначала предупреждающий выстрел, а потом пробили заднее колесо «Лифана».

В салоне машины сидели ещё четыре пассажира – подростки от 15 до 17 лет, одному из которых и принадлежала машина. Парень рассказал, что попросил ключи от машины у мамы, а вскоре к ним подошёл 47-летний мужчина, который предложил ребятам прокатиться по его делам. Нарушитель получил административное наказание, а родители ребят привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.