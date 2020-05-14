В Башкирии вновь зафиксировано резкое увеличение числа больных коронавирусом

В Башкирии за прошедшие сутки выявлено еще 88 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте российского оперативного штаба. По обновленным данным, в республике насчитывается 1784 случая инфицирования.
Также министерство здравоохранения поделилось свежими данными о выздоровевших пациентах. На 14 мая из больниц выписано 518 человек. За весь период эпидемии коронавируса в Башкирии умерло 16 человек.
Более подробные данные об эпидемиологической обстановке будут оглашены на брифинге в министерстве здравоохранения в 15:00. В целом, в России за сутки было обнаружено 9 974 больных коронавирусом. На сегодняшний день, число инфицированных составило 252 245 человек.