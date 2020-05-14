Букет болезней: стало известно ещё об одном свойстве COVID-19

Коронавирус приносит с собой целый букет заболеваний. Такого интересного вирусного феномена учёные и врачи ещё не наблюдали. Об этом рассказал руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов.

Коронавирусная инфекция протекает у пациентов своеобразно. Начинается он как обычная респираторная инфекция. Дальше коронавирус продвигается в лёгкие, и у больного развивается дыхательная недостаточность. Кроме этого, вирус может поражать и крупные артерии, что приводит к инсультам, инфарктам, тромбозам сосудов кожи и почек.

Болезнь очень коварная, говорит Андрей Громов. По мере развития коронавируса будет прогрессировать тромообразование, а через 12-15 дней у пациента могут появиться вообще другие симптомы. С таким странным инфекционным процессом врачам сталкиваться ещё не приходилось.