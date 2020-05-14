Врач объяснил, как реагирует организм детей на COVID-19

Дети переносят коронавирус гораздо легче, чем взрослые . Также в силу особенностей своего организма дети редко заражают остальных. Об этом рассказал в интервью РИА израильский врач Яков Беркун.

Ранее стало известно, что дети реже заражаются коронавирусом. Заразившиеся среди них переносят вирус намного легче, чем взрослое поколение. Учёные проверили ряд исследований, которые показывают, что дети могут быть носителями вируса, но не передавать его остальным. Заражает здоровых людей именно взрослый человек.

По мнению Беркуна, причина кроется в особенностях детского организма. У детей недостаточно развит иммунитет. И, видимо, часть иммунной системы, которая развита плохо, она и не нужна для борьбы с вирусом. Что касается врождённого иммунитета, то он развит именно у детей. Может, это и является причиной того, что дети легче болеют.