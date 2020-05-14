В Башкирии детей обучают хореографии дистанционно

Необычный конкурс в Баймаке объявил Центр детского творчества. Чтобы повысить профессиональный уровень педагогов в условиях самоизоляции, было запущено дистанционное обучение. Хореографы сейчас в поиске интересных героев и тем.

Руководитель объединения художественного слова Альмира Давлетшина провела онлайн-встречу с солисткой Нефтекамской филармонии Розалией Идельбаевой, которая поделилась своим опытом мастерства чтения. Подобный опыт поможет создать банк видео-занятий и разнообразит виды образовательной деятельности.