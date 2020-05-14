В Уфе после проверки закрыли Демский рынок

Помимо этого на предприятиях должен идти учет физического состояния работников. В отдельную книгу учета ежедневно записываются данные работников и показания температуры. В ходе рейдов были проверены более 1100 объектов по всей Башкирии.

Крупные нарушения были выявлены 13 мая в Уфе на Демском и Колхозном рынках. Если в последнем случае 14 мая нарушения были устранены, то на Демском рынке, например, только 40 процентов посетителей пользовались масками и перчатками. Среди персонала эта цифра меньше примерно в два раза. Об этом стало известно на еженедельном заседании штата по противодействию распространения коронавируса в Правительстве Башкирии.