В Уфе после проверки закрыли Демский рынок

В Уфе в ходе проверки был закрыт Демский рынок. Площадка грубо нарушила санитарно-эпидемиологические нормы.
В Башкирии идут массовые проверки городских рынков. 12 мая по указу Радия Хабирова режим самоизоляции был ослаблен, однако каждый обязан пользоваться масками, перчатками и дезинфицирующими средствами.
Помимо этого на предприятиях должен идти учет физического состояния работников. В отдельную книгу учета ежедневно записываются данные работников и показания температуры. В ходе рейдов были проверены более 1100 объектов по всей Башкирии.
Крупные нарушения были выявлены 13 мая в Уфе на Демском и Колхозном рынках. Если в последнем случае 14 мая нарушения были устранены, то на Демском рынке, например, только 40 процентов посетителей пользовались масками и перчатками. Среди персонала эта цифра меньше примерно в два раза. Об этом стало известно на еженедельном заседании штата по противодействию распространения коронавируса в Правительстве Башкирии.
В общей сложности с середины апреля сотрудниками профильных ведомств было зафиксировано 111 нарушений в ходе проверки торговых объектов. В суды по итогу направлено 23 материала. Что касается Демского рынка, то открыться он сможет только после устранения всех недочетов, выявленных комиссией.