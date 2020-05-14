В Башкирии создадут чат для жалоб оставшихся без медпомощи пациентов

В связи с большим вниманием к пациентам с коронавирусом многие жители Башкирии жалуются, что им не была оказана медицинская помощь. Глава республики отметил, что больницы и поликлиники должны работать в полном объеме и оказывать помощь всем, в том числе и нековидным, больным. Для этого будет создан специальный чат.

Радий Хабиров поручил начальнику Управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую создать специальный чат для этих целей. Туда будут скидывать примеры, когда люди по каким-то причинам не смогли получить медицинскую помощь, не связанную с коронавирусом. Глава Башкирии будет присутствовать в чате и видеть все обращения.

Радий Хабиров пообещал, что лично будет отслеживать все обращения. Напомним, в Башкирии уже было несколько трагических случаев, когда пациенты не могли попасть на запланированный прием к врачу, и болезнь пациентов заканчивалась смертью. Теперь такие случаи будут чётко отслеживаться представителями власти.

Это серьезно нужно отрабатывать. Мне несколько примеров уже сбросили, я посмотрел – там волосы дыбом встают, когда просто не продумывают эту историю. Мы не должны допустить, чтобы люди страдали из-за того, что много энергии отдаем коронавирусу. Я за этим буду очень серьезно смотреть. Радий Хабиров, Глава Башкирии