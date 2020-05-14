В Башкирии в мусорном баке нашли выброшенного младенца

В Башкирии в городе Туймазы полицейские сделали шокирующую находку. В одном из мусорных баков был обнаружен младенец.

Сегодня утром в одном из мусорных баков в Туймазах дворник нашел маленького ребенка. В одном из них он совершенно случайно увидел ручку младенца, которая торчала из пакета. Испуганный мужчина незамедлительно вызвал на место происшествия полицейских.

Пока скорая и полиция ехали к дому, дворник отнес ребенка в теплое место. Это оказался мальчик, которому чудом удалось выжить.

Стражи порядка смогли оперативно установить личность матери ребенка. Ею оказалась 36-летняя горожанка, проживающая вместе со своими братьями. У нее уже есть двое несовершеннолетних детей. Малыша она родила в 4 утра дома у своего родственника, пока его не было дома.

После родов горе-мамаша решила сразу же избавиться от ребенка, выбросив живого малыша на помойку.