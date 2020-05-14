Израильский врач рассказала о первых претендентах на вакцину от COVID-19

Вакцина от коронавируса появится на раньше осени этого года. Первыми, кто должен получить вакцину – это люди из групп риска. Об этом заявила в интервью РИА израильский врач-инфекционист Галина Гольцман.

В первую очередь прививаться от коронавируса должны люди, наиболее подверженные риску заражения. Это пожилые, например, люди с хроническими заболеваниями. Кроме этого, обязательно прививаться должны люди, которые непосредственно работают в зоне риска. Это медицинские работники, работники социальных служб, отметила Гольцман.

В Израиле коронавирусная обстановка улучшилась. Количество больных уже на протяжении нескольких недель снижается. Жертвами эпидемии в Израиле, как и во всём мире, в основном стали люди преклонного возраста.