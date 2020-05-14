Школьникам в России разрешили выбрать количество предметов ЕГЭ

Ранее слова заместителя министра просвещения о том, что выпускники будут сдавать только два предмета, были неправильно истолкованы. Сергей Кравцов поспешил опровергнуть это. Он сказал о том, что кроме русского языка, выпускники школ сдают не более двух экзаменов. При этом можно выбрать себе то количество экзаменов, которое необходимо для поступления в вуз. А вузы решают самостоятельно, какие экзамены необходимы для поступления.