Школьникам в России разрешили выбрать количество предметов ЕГЭ

Выпускники российских школ смогу выбрать необходимое количество ЕГЭ, которое требует желаемый вуз. Министерство образования не рассматривали вопрос о сокращении вступительных экзаменов до двух. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Ранее слова заместителя министра просвещения о том, что выпускники будут сдавать только два предмета, были неправильно истолкованы. Сергей Кравцов поспешил опровергнуть это. Он сказал о том, что кроме русского языка, выпускники школ сдают не более двух экзаменов. При этом можно выбрать себе то количество экзаменов, которое необходимо для поступления в вуз. А вузы решают самостоятельно, какие экзамены необходимы для поступления.
В Минобрнауки науки также сказали, что вопрос о сокращении ЕГЭ до двух не рассматривался. При этом в ведомстве не возражают против отмена экзамена по базовой математике. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о том, что вузам важно принять в этом году новых студентов и начать новый учебный год в сентябре.