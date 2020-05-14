В Башкирии 10 лет искали виновника в изнасиловании 40-летней женщины

Следственный комитет Башкирии завершил расследование долгого дела. 10 лет потребовалось сотрудникам правоохранительных органов, чтобы найти одного из участников серьезного преступления. Двое парней напали на 40-летнюю женщину и совершили насильственные действия.

В 2010 году два друга 20 и 21 лет напали на 40-летнюю уфимку ночью. Парни избили женщину, похитили драгоценности и вещи на 65 тысяч рублей. Также молодые люди изнасиловали несчастную.

Сначала следователям удалось найти только одного преступника, который был признан виновным и посажен в тюрьму. Второго участника преступления найти удалось только через 10 лет. В 2020 году его приговорили к 6 годам лишения свободы.