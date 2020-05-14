В России под видом порталов для выплат детских пособий распространяются фейковые сайты

В России начали появляться десятки сайтов, которые маскируются под платформы для выплат пособий на детей. Мошенники вводят пользователей в заблуждение. Данные пользователей затем используются мошенниками для входа на официальный сайт госуслуг.

На фоне выплате детских пособий в России начали наживаться мошенники. В Сети появилось десятки сайтов, которые под видом порталов для выплат денег крадут данные пользователей. Дальше эти данные используются для входа уже на официальный сайт государственных услуг. Помимо этого фейковые сайты сообщают пользователю о больших выплатах. После этого предлагается ввести данные банковской карты.

Специалисты также рассказывают и о другой схеме мошенничества. Создаётся сайт-клон, где пользователь вводит свои данные. Он получает необходимые услуги, т.е мошенники перенаправляют его на официальный сайт. В один момент перенаправление исчезает, а пользователю сообщают, что у него есть штрафы. Оплата штрафов приходит на счёт мошенников.