Житель Башкирии пытался убить маму кухонным топориком

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришёл к матери домой. Дебошир стал требовать деньги, и женщина дала сыну 300 рублей, которых ему не хватило. Через какое-то время он пришел к матери за деньгами снова, но та ответила ему отказом.