Житель Башкирии пытался убить маму кухонным топориком

Семейная драма произошла в городе Октябрьский. 46-летний мужчина угрожал своей 67-летней матери кухонным топориком, требуя деньги. Женщина обратилась в полицию.
Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришёл к матери домой. Дебошир стал требовать деньги, и женщина дала сыну 300 рублей, которых ему не хватило. Через какое-то время он пришел к матери за деньгами снова, но та ответила ему отказом.
Мужчина впал в приступ агрессии и схватил маленький топорик, начал размахивать им и угрожать собственной маме. Женщине удалось убежать на балкон и вызвать полицию. По факту разбойного нападения было возбуждено уголовное дело.
Фото: Интернет.