Глава Минобрнауки и министр культуры России переболели COVID-19

Глава Министерства науки и образования Валерий Фальков переболел коронавирусом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Также сообщается, что выздоровела министр культуры Ольга Любимова.
На совещании по вопросам генетических технологий Владимир Путин поинтересовался у главы Минобрнауки его самочувствием. Фальков ответил, что чувствует себя хорошо и приступил к работе. Ранее стало известно, что от коронавируса излечилась и Ольга Любимова – министр культуры.
Среди представителей власти коронавирусом заразился и премьер министр Михаил Мишустин. На следующий день заразился и Владимир Якушев − министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 12 мая о своём заражении вирусом сообщил и Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента.