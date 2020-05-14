Глава Минобрнауки и министр культуры России переболели COVID-19

На совещании по вопросам генетических технологий Владимир Путин поинтересовался у главы Минобрнауки его самочувствием. Фальков ответил, что чувствует себя хорошо и приступил к работе. Ранее стало известно, что от коронавируса излечилась и Ольга Любимова – министр культуры.