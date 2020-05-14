Главная детская больница Башкирии в рамках нацпроекта получила цифровое диагностическое оборудование

Специалисты ведомства отмечают, что современный ЭЭГ позволяет проводить длительное и очень детальное видеообследование головного мозга маленьких пациентов. Причем благодаря специальной системе подсветки обследование можно проводить не только днем, но и в темное время суток. А самое главное – эта процедура безболезненна и безвредна. А продолжительный мониторинг, в том числе в ночное время, дает массу ценной информации для точной диагностики практически всех неврологических нарушений и даже эпилепсии.