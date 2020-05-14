Главная детская больница Башкирии в рамках нацпроекта получила цифровое диагностическое оборудование

Республиканская детская клиническая больница получила новый высокотехнологичный аппарат. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Речь идет о цифровом электроэнцефалографе (ЭЭГ), который поступил в столичный центр психоневрологии и эпилептологии.
Новый аппарат позволит улучшить методы диагностирования и лечения пациентов. ЭЭГ способен продолжительное время записывать активность мозга. Как отметили в пресс-службе ведомства, аппарат это делает как в аудиоформате, так и видеорежиме.
Специалисты ведомства отмечают, что современный ЭЭГ позволяет проводить длительное и очень детальное видеообследование головного мозга маленьких пациентов. Причем благодаря специальной системе подсветки обследование можно проводить не только днем, но и в темное время суток. А самое главное – эта процедура безболезненна и безвредна. А продолжительный мониторинг, в том числе в ночное время, дает массу ценной информации для точной диагностики практически всех неврологических нарушений и даже эпилепсии.
Новый аппарат РДКБ получила в рамках нацпроекта «Здравоохранение», утвержденного Президентом России Владимиром Путиным в мае 2018 года.