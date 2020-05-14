В Башкирии переболевшие коронавирусом доноры получат до 5 тысяч рублей

Донорам, переболевшим, COVID-19 заплатят единоразово до 5 тысяч рублей. В крови поборовших коронавирус содержатся антитела, пациентам переливают плазму. Соответствующий указ подписал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Побороть болезнь может и новый российский препарат, который изначально разрабатывался для лечения ревматоидного артрита. «Левилимаб» сейчас проходит испытание в 3 центрах страны: в Москве и Уфе в клинике БГМУ. Первый этап почти пройден.

Реанимация, искусственная кома. Ильмира Шайхелисламова попала в больницу 2 апреля. Сначала в РКБ. После лечили в клинике БГМУ. Всё это время 4 стены, больничная койка и белые халаты. На поправку пошла после того, как ввели препарат «Левилимаб». Он вводится подкожно, как правило, в живот и однократно.

Не могла дышать, температура была, грудная клетка болела. Было плохо. Потом начали лечение, и всё хорошо сейчас. Ильмира Шайхелисламова

Препарат, который получила Ильмира Шайхелисламова, сейчас проходит испытания от COVID-19. Женщина оказалась в числе 10 добровольцев из Башкортостана. В списке инфицированные коронавирусом, взрослые, детей нет. Из них сегодня в больнице остались только двое, остальные выписаны. Пациентов отпускают на домашний карантин только после двух отрицательных анализов. При этом выздоровевших продолжают наблюдать.

По данным Всемирной организации здравоохранения, самая частая причина смерти при COVID-19 – это острый респираторный дистресс-синдром. Иммунная система усиленно борется с коронавирусом, например, молекулами интерлейкин 6. После уничтожения коронавируса у части пациентов эти молекулы продолжают выделяться. Они поражают уже окружающие ткани, возникает так называемый «цитокиновый шторм», без лечения – гибель иммунной системы.

У лекарства есть противопоказания, оно относится к моноклональным антителам белкового происхождения, и людям с аллергией на белковые препараты получать его нежелательно.

На кушетке – мужчина, уже переболевший COVID-19. Сегодня он донор плазмы. По словам медиков, кровь выздоровевших содержит антитела, и это тоже спасение для больных коронавирусом. Первый положительный опыт в Башкортостане уже есть. С помощью введения антиковидной плазмы первую победу в борьбе с болезнью одержали 9 мая.