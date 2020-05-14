Радий Хабиров о проверках санусловий на заводах: «Не воспринимайте это как наезд власти»

Проверка республиканских предприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований будет продолжена. Об этом Радий Хабиров сообщил на онлайн-совещании с руководителями заводов. Было отмечено, что в составе мобильных групп межведомственной комиссии работают порядка 130 сотрудников.

С 16 апреля они проверили 15,5 тысяч предприятий, составили 246 протоколов. 199 из них направили в суд. Глава Башкортостана поблагодарил предприятия, где к угрозе распространения коронавируса относятся серьезно и принимают необходимые меры во избежание случаев заражения сотрудников. Радий Хабиров также отметил, что в случае необходимости промышленный сектор может рассчитывать на поддержку республики.

У меня к вам огромная просьба. Не воспринимайте с каким-то негативом, что это наезд власти. Ни в коем случае. Это наша совместная работа, которая направлена на то, чтобы мы с вами избежали очень серьезных последствий. На данный момент я сразу хочу сказать, что я всем очень признателен: каких-то больших очагов за это время, вот именно на предприятиях, нам каким-то образом удается избегать. И за это я вам очень признателен.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан