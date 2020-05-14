Радий Хабиров о проверках санусловий на заводах: «Не воспринимайте это как наезд власти»

У меня к вам огромная просьба. Не воспринимайте с каким-то негативом, что это наезд власти. Ни в коем случае. Это наша совместная работа, которая направлена на то, чтобы мы с вами избежали очень серьезных последствий. На данный момент я сразу хочу сказать, что я всем очень признателен: каких-то больших очагов за это время, вот именно на предприятиях, нам каким-то образом удается избегать. И за это я вам очень признателен.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан