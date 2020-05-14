Радий Хабиров о проверках санусловий на заводах: «Не воспринимайте это как наезд власти»

Проверка республиканских предприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований будет продолжена. Об этом Радий Хабиров сообщил на онлайн-совещании с руководителями заводов. Было отмечено, что в составе мобильных групп межведомственной комиссии работают порядка 130 сотрудников.
С 16 апреля они проверили 15,5 тысяч предприятий, составили 246 протоколов. 199 из них направили в суд. Глава Башкортостана поблагодарил предприятия, где к угрозе распространения коронавируса относятся серьезно и принимают необходимые меры во избежание случаев заражения сотрудников. Радий Хабиров также отметил, что в случае необходимости промышленный сектор может рассчитывать на поддержку республики.