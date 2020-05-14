В ботаническом саду Уфы впервые зацвела магнолия

За всю историю ботанического сада цветения магнолии не наблюдалось. Однако сейчас бело-сиреневые бутоны расцвели вопреки наступившему похолоданию. Магнолии Суланжа, произрастающей на территории ботанического сада, около 15 лет.

По словам научного сотрудника, никакого особого ухода это дерево не требует, лишь освещенный участок, гумусовая почва, полив и отсутствие сильных ветров. Ну а буквально со дня на день в ботаническом саду Уфы ждут новую волну цветения. Показать себя во всей красе готовятся сирени, пионы и ирисы.