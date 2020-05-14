Жительница Башкирии, выбросившая младенца на помойку, заперлась дома

Вопиющий случай произошел в Туймазах: новорожденного ребенка обнаружили на помойке. Сегодня утром местный житель, проходя мимо мусорного бака, увидел руку ребенка. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи малыш остался жив.

Страшную находку сегодня утром обнаружил местный житель в баке, откуда торчала рука мальчика. Младенец находился в полиэтиленовом пакете. В мусорном ящике мальчик провел несколько часов и если бы не Фарит, возможно, исход был бы другой. Это центральная улица города, но за несколько часов из прохожих остановился только он.

Проходил вот этот контейнер, слышу: писк какой-то непонятный. Вот такой полиэтиленовый пакет был. Я его подымаю, смотрю: маленькие такие ручки, пальчики… Смотрю: шевелится, кряхтит. Фарит Гайсин, житель г. Туймазов

Правоохранительные органы быстро вышли на след женщины. Горе-матерью оказалась 35-летняя местная жительница. Известно, что около года назад, после развода с мужем она вместе с детьми переехала из Октябрьского. По версии следствия, женщина родила сегодня примерно в 4 часа утра. А вот зачем решила избавиться от новорожденного малыша, выясняют стражи порядка. С нами она об этом тоже не захотела говорить и заперлась в квартире.

В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия, исследуются жилищно-бытовые условия ее проживания, допрашиваются члены ее семьи, устанавливаются все причины и условия, способствующие совершенному преступлению, а также мотивы, толкнувшие женщину на его совершение. Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан

Известно, что, помимо новорожденного мальчика, у подозреваемой есть еще двое детей. Контейнер, где мама оставила сына на верную смерть, находится неподалеку от их дома, там женщина живет с двумя детьми и братьями. Стоит отметить, что роды проходили дома – в этот момент никого из членов семьи в квартире не было.