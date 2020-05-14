Жительница Башкирии, выбросившая младенца на помойку, заперлась дома

Вопиющий случай произошел в Туймазах: новорожденного ребенка обнаружили на помойке. Сегодня утром местный житель, проходя мимо мусорного бака, увидел руку ребенка. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи малыш остался жив.
Страшную находку сегодня утром обнаружил местный житель в баке, откуда торчала рука мальчика. Младенец находился в полиэтиленовом пакете. В мусорном ящике мальчик провел несколько часов и если бы не Фарит, возможно, исход был бы другой. Это центральная улица города, но за несколько часов из прохожих остановился только он.
Правоохранительные органы быстро вышли на след женщины. Горе-матерью оказалась 35-летняя местная жительница. Известно, что около года назад, после развода с мужем она вместе с детьми переехала из Октябрьского. По версии следствия, женщина родила сегодня примерно в 4 часа утра. А вот зачем решила избавиться от новорожденного малыша, выясняют стражи порядка. С нами она об этом тоже не захотела говорить и заперлась в квартире.
Известно, что, помимо новорожденного мальчика, у подозреваемой есть еще двое детей. Контейнер, где мама оставила сына на верную смерть, находится неподалеку от их дома, там женщина живет с двумя детьми и братьями. Стоит отметить, что роды проходили дома – в этот момент никого из членов семьи в квартире не было.
Сейчас подозреваемая находится дома, сегодня она была на допросе у следователей. В отношении женщины возбужденно уголовное дело по статье покушение на убийство матерью новорожденного ребенка. Ей грозит до 5 лет тюрьмы либо принудительные работы на тот же срок. Пока младенец находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает.