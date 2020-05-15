В Уфе пропал 40-летний Виталий Нагиба

В башкирской столице пропал без вести 40-летний мужчина. Виталий Нагиба не дает о себе знать с 12 мая. Уфимец уехал на своем автомобиле Nissan Note коричневого цвета, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Приметы: рост около 190 см, худощавый, волосы с проседью. В день пропажи был одет в синюю куртку, белую футболку и джинсы. На ногах у мужчины были серые кроссовки.