В Уфе пропал 40-летний Виталий Нагиба

В башкирской столице пропал без вести 40-летний мужчина. Виталий Нагиба не дает о себе знать с 12 мая. Уфимец уехал на своем автомобиле Nissan Note коричневого цвета, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.
Приметы: рост около 190 см, худощавый, волосы с проседью. В день пропажи был одет в синюю куртку, белую футболку и джинсы. На ногах у мужчины были серые кроссовки.
Родные обратились за помощью к волонтерам. Обладающих какой-либо информацией просят сообщить по телефону 8 (917) 798-23-88 или 02.