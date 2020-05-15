Специалисты рассказали о результатах лечения COVID-19 плазмой крови

Первый опыт лечения заражённых коронавирусом плазмой крови выздоровевших показал эффект только у 8 человек из 20. У пациентов в тяжёлом состоянии эффекта не было. Данные опубликованы на сайте ФМБА.
Стали известны результаты первого применения плазмы крови выздоровевших от коронавируса в лечении остальных заражённых. Из 20 пациентов у 8 замечен эффект. У 12 пациентов эффекта не было вообще.
У 8 из 9 пациентов в тяжёлом состоянии был замечен клинический эффект, а у 11 человек в крайне тяжёлом состоянии эффекта не было вообще. Также сообщается, что лечение пациентов с помощью противовирусных аппаратов не даёт никакого эффекта.