Специалисты рассказали о результатах лечения COVID-19 плазмой крови

Первый опыт лечения заражённых коронавирусом плазмой крови выздоровевших показал эффект только у 8 человек из 20. У пациентов в тяжёлом состоянии эффекта не было. Данные опубликованы на сайте ФМБА.

Стали известны результаты первого применения плазмы крови выздоровевших от коронавируса в лечении остальных заражённых. Из 20 пациентов у 8 замечен эффект. У 12 пациентов эффекта не было вообще.