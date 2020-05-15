В Уфе отца шестерых детей обвиняют в их изнасиловании

В башкирской столице раскрылось страшное преступление. Многодетный отец несколько лет насиловал своих дочерей. Выяснить о страшном преступлении удалось случайно.

Телеканал «Вся Уфа» сообщает, что отец шестерых детей несколько лет насиловал свою 19-летнюю дочь. В ночь с 8 на 9 мая сексуальное насилие мужчина проявил и в сторону ещё одной 15-летней дочери. В мае многодетный отец угрожал старшей дочери ножом, кричал, поэтому соседи вызвали участкового.

Полицейский выяснил страшные обстоятельства жизни большой семьи. Сейчас все члены семьи проверяются на предмет насилия. К слову, самой младшей дочке всего лишь 6 лет.