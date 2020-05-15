В Уфе главврач РКБ им. Куватова вернулась к работе после самоизоляции

Главный врач РКБ им. Куватова Эльза Сыртланова вернулась к работе после 14-дневной самоизоляции. 14 мая медик обратилась к жителям республике на личной странице в социальной сети. Эльза Сыртланова рассказала об эпидемиологической ситуации в больнице.

Главврач РКБ сообщила, что расслабляться пока не время. Несмотря на то, что количество заболевших медленно, но стабилизируется, Башкирия ещё не вышла на плато. Конечно, труднее всех переносят болезнь люди старше 65 лет или с хроническими заболеваниями, но и некоторые молодые люди без особых предпосылок тяжело переносят болезнь.

Обращаюсь ко всем — расслабляться пока нет никаких причин. Количество заболевших медленно, но стабилизируется. Это нормальный эпидемический процесс, так как мы еще не вышли на плато. Действительно, наиболее тяжело болеют люди старше 65 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. Однако есть случаи, когда молодые люди, не имеющие на первый взгляд никаких предпосылок быть в группе риска – внезапно очень тяжело переживают инфекцию.

Эльза Сыртланова, главный врач РКБ им. Куватова

С 12 мая планово заработал хирургический комплекс, где уже были проведены первые операции. Также работают родильное и гинекологическое отделения. COVID-госпиталь на 120 коек продолжает принимать пациентов – сейчас на лечении 52 пациента с коронавирусом, трое из которых в реанимации, а один под аппаратом ИВЛ.

Фото: Интернет. 