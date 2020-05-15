В Уфе главврач РКБ им. Куватова вернулась к работе после самоизоляции

Главный врач РКБ им. Куватова Эльза Сыртланова вернулась к работе после 14-дневной самоизоляции. 14 мая медик обратилась к жителям республике на личной странице в социальной сети. Эльза Сыртланова рассказала об эпидемиологической ситуации в больнице.
Главврач РКБ сообщила, что расслабляться пока не время. Несмотря на то, что количество заболевших медленно, но стабилизируется, Башкирия ещё не вышла на плато. Конечно, труднее всех переносят болезнь люди старше 65 лет или с хроническими заболеваниями, но и некоторые молодые люди без особых предпосылок тяжело переносят болезнь.
С 12 мая планово заработал хирургический комплекс, где уже были проведены первые операции. Также работают родильное и гинекологическое отделения. COVID-госпиталь на 120 коек продолжает принимать пациентов – сейчас на лечении 52 пациента с коронавирусом, трое из которых в реанимации, а один под аппаратом ИВЛ.
Фото: Интернет.