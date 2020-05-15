В Уфе главврач РКБ им. Куватова вернулась к работе после самоизоляции

Обращаюсь ко всем — расслабляться пока нет никаких причин. Количество заболевших медленно, но стабилизируется. Это нормальный эпидемический процесс, так как мы еще не вышли на плато. Действительно, наиболее тяжело болеют люди старше 65 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. Однако есть случаи, когда молодые люди, не имеющие на первый взгляд никаких предпосылок быть в группе риска – внезапно очень тяжело переживают инфекцию.

Эльза Сыртланова, главный врач РКБ им. Куватова