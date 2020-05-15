В Башкирии парни подожгли автомобиль знакомой ради мести

4 мая в городе Мелеуз загорелся автомобиль «Фиат». Возгорание произошло на улице Метеорологической. Поджигатели попали под наблюдение камеры слежения.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили обстоятельства случившегося. Два парня 20 и 18 лет ночью подобрались к машине и подожгли её, после поспешив скрыться. Оказалось, молодые люди мстили своей 32-летней знакомой, с которой у них был конфликт.
Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что 20-летний поджигатель уже был ранее судим за кражу, избиение, грабеж и угон. Было возбуждено уголовное дело. Расследование происшествия продолжается до сих пор.
Видео: МВД по РБ.