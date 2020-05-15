В Башкирии парни подожгли автомобиль знакомой ради мести

Сотрудники правоохранительных органов выяснили обстоятельства случившегося. Два парня 20 и 18 лет ночью подобрались к машине и подожгли её, после поспешив скрыться. Оказалось, молодые люди мстили своей 32-летней знакомой, с которой у них был конфликт.