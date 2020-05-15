В Башкирии волонтеры продолжают раздавать маски бесплатно

135 000 медицинских масок бесплатно получат жители республики. В Башкортостане продолжается акция «Маска в помощь». Она реализуется в рамках проекта «Наша забота» от комитета «Единой России».

Так, например, волонтеры из Сибая и Кумертау в общей сложности за день раздали около 4 600 многоразовых масок, распространяя в магазинах, аптеках, улицах и площадях.