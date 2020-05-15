Врач объяснил, какая на самом деле польза от перчаток во время коронавируса

Носить перчатки во время коронавирусной эпидемии нужно для того, чтобы не раздражать кожу рук антисептиками и частым мытьём. Перчатка сама по себе такой же распространитель вирусом. Об этом рассказал врач Александр Мясников.

Специалисты рекомендуют во время коронавируса носить перчатки. Перчатки являются такими же источниками вируса, как и грязные руки. Поэтому их нужно постоянно менять или обрабатывать антисептиком. Защитная функция перчаток заканчивается после первого контакта, говорит врач.

Специалист выступает против ношения трикотажных перчаток. Дело в том, что их невозможно обрабатывать антисептиком. В противном случае трикотажные перчатки нужно «менять сто раз на дню», говорит врач. Перчатки могут стать опасными и для других.