В России снова выявлено более 10 тысяч новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные. За сутки в стране зарегистрировано ещё 10 598 случаев заболевания. За всё время пандемии в России выявлено 262 843 пациента с COVID-19.

Одновременно в стране болеют 202 199 человек с коронавирусом. За сутки полностью выздоровели 4696 человек (за всё время – 58 226). Количество смертей за сутки составило 113 человек (за всё время – 2418).

За сутки в России было проведено 225 тысяч тестов на выявление коронавируса. Всего за время пандемии сделано более 6,4 миллионов тестов. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России удалось остановить рост заболеваемости.