В Башкирии ведутся усиленные поиски 23-летнего парня

Волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о начале новых поисков. В городе Нефтекамск пропал 23-летний парень. Марат Камалов не выходит на связь уже несколько суток.

13 мая Марат вышел из дома. Однако обратно парень больше не возвращался. Родственники и близкие не знают ничего о его местоположении вторые сутки.

Рост пропавшего примерно 170 см, телосложение худощавое. Волосы тёмно-русые, а глаза карие. В день пропажи был одет в тёмно-синюю ветровку и черные трико.