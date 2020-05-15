Стали известны зарплаты хоккеистов клуба «Салават Юлаев»

Как стало известно изданию, бывший шведский нападающий уфимского клуба «Салават Юлаев» Линус Умарк был готов остаться в Башкирии, если бы руководство предложило ему аналогичный контракт на 120 млн рублей за сезон. Однако из-за потолка зарплат «Салават» не стал давать такие день двум легионерам, так как финский форвард Тему Хартикайнен обновил свой контракт на 90 млн, которые с бонусами могут перерасти в 115 млн рублей.