Стали известны зарплаты хоккеистов клуба «Салават Юлаев»

Опубликован полный список зарплат хоккеистов клуба «Салават Юлаев». Об этом сообщает Betting Insider со ссылкой на своего источника в ХК. Судя по данным, больше всего за сезон получал Теему Хартикайнен.
Его зарплата составляет 90 млн рублей. На 10 млн меньше получают Юха Метсола и Филип Ларсен. В конце же списка значится Эдуард Гиматов. Он получает 8 млн рублей в год.
Как стало известно изданию, бывший шведский нападающий уфимского клуба «Салават Юлаев» Линус Умарк был готов остаться в Башкирии, если бы руководство предложило ему аналогичный контракт на 120 млн рублей за сезон. Однако из-за потолка зарплат «Салават» не стал давать такие день двум легионерам, так как финский форвард Тему Хартикайнен обновил свой контракт на 90 млн, которые с бонусами могут перерасти в 115 млн рублей.
Далее мы публикуем полную зарплатную ведомость ХК «Салават Юлаев»
Теему Хартикайнен – 90 млн рублей
Юха Метсола – 80 млн рублей
Филип Ларсен – 80 млн рублей
Сакари Маннинен – 60 млн рублей
Никита Сошников – 60 млн рублей
Дмитрий Кугрышев – 50 млн рублей
Александр Кадейкин – 50 млн рублей
Григорий Панин – 45 млн рублей
Павел Коледов – 35 млн рублей
Владимир Жарков – 35 млн рублей
Петр Хохряков – 35 млн рублей
Евгений Лисовец – 25 млн рублей
Владислав Картаев – 25 млн рублей
Вячеслав Солодухин – 25 млн рублей
Евгений Бирюков – 20 млн рублей
Дмитрий Коробов – 20 млн рублей
Эдуард Гиматов – 8 млн рублей в год.