Стали известны зарплаты хоккеистов клуба «Салават Юлаев»

Опубликован полный список зарплат хоккеистов клуба «Салават Юлаев». Об этом сообщает Betting Insider со ссылкой на своего источника в ХК. Судя по данным, больше всего за сезон получал Теему Хартикайнен. 

Его зарплата составляет 90 млн рублей. На 10 млн меньше получают Юха Метсола и Филип Ларсен. В конце же списка значится Эдуард Гиматов. Он получает 8 млн рублей в год. 

Как стало известно изданию, бывший шведский нападающий уфимского клуба «Салават Юлаев» Линус Умарк был готов остаться в Башкирии, если бы руководство предложило ему аналогичный контракт на 120 млн рублей за сезон. Однако из-за потолка зарплат «Салават» не стал давать такие день двум легионерам, так как финский форвард Тему Хартикайнен обновил свой контракт на 90 млн, которые с бонусами могут перерасти в 115 млн рублей.

Далее мы публикуем полную зарплатную ведомость ХК «Салават Юлаев»

Теему Хартикайнен – 90 млн рублей

Юха Метсола – 80 млн рублей

Филип Ларсен – 80 млн рублей

Сакари Маннинен – 60 млн рублей

Никита Сошников – 60 млн рублей

Дмитрий Кугрышев – 50 млн рублей

Александр Кадейкин – 50 млн рублей

Григорий Панин – 45 млн рублей

Павел Коледов – 35 млн рублей

Владимир Жарков – 35 млн рублей

Петр Хохряков – 35 млн рублей

Евгений Лисовец – 25 млн рублей

Владислав Картаев – 25 млн рублей

Вячеслав Солодухин – 25 млн рублей

Евгений Бирюков – 20 млн рублей

Дмитрий Коробов – 20 млн рублей

Эдуард Гиматов – 8 млн рублей в год.