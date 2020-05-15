Жительница Уфы спасла от смерти 4-летнего ребёнка

Увидев маленького ребенка в окне, женщина поспешила вызвать спасателей. Тогда началась операция спасения: несколько человек забрались на крышу, чтобы в случае чего спуститься на альпинистском снаряжении. Ещё часть осталась караулить под окном, а другая часть команды отправилась к входной двери – им удалось уговорить мальчика спуститься и открыть им дверь.