Жительница Уфы спасла от смерти 4-летнего ребёнка

Накануне, 14 мая, маленький мальчик чуть не лишился жизни. 4-летний ребёнок стоял в открытом окне на пятом этаже. Благодаря неравнодушной жительнице Уфы трагедии удалось избежать.
Увидев маленького ребенка в окне, женщина поспешила вызвать спасателей. Тогда началась операция спасения: несколько человек забрались на крышу, чтобы в случае чего спуститься на альпинистском снаряжении. Ещё часть осталась караулить под окном, а другая часть команды отправилась к входной двери – им удалось уговорить мальчика спуститься и открыть им дверь.
Почти час отряд спасателей провел с ребёнком, а потом малыша отдали матери. Родительница очень удивилась, увидев полицию и сотрудников Поисково-спасательного отряда. Мама оставила ребёнка с отцом, который, оказывает, ушёл по срочным делам.
Фото: Интернет.