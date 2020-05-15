В Башкирии молодой парень убил обидчика своей тёти

11 мая из реки Ари Татышлинского района вытащили тело неизвестного мужчины. На теле несчастного были обнаружены многочисленные травмы. Следствие выяснило подробности смерти мужчины.

Оказалось, 11 апреля 49-летний житель Татышлинского района пришёл к знакомой провести вечер за распитием алкоголя. Между ним и хозяйкой завязалась словесная перепалка, и 18-летний племянник женщины решил заступиться за родственницу. Парень зверски избил обидчика, который скончался от полученных травм на следующий день.

Чтобы скрыть следы преступления, парень выбросил тело убитого в реку. Обвиняемый в убийстве задержан. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснение всех обстоятельств трагедии.

Фото: Интернет. 