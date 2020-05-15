В Испании искусственный интеллект будет защищать туристов от COVID-19

В Испании придумали, как защитить туристов на пляжах от коронавируса. Заниматься этим будет искусственный интеллект. Специально установленные датчики будут следить за соблюдением социальной дистанции.

На одном из испанских пляжей установили датчики, которые будут следить за соблюдением социальной дистанции. Кроме этого, датчики контролируют и количество отдыхающих.Таким образом, власти пытаются защитить туристов от коронавируса.