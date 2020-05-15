ФК «Уфа» готов к возобновлению чемпионата России по футболу

Футбольный клуб «Уфа» готов к возобновлению чемпионата России по футболу. Клуб поддерживает решение Российского футбольного союза о продолжении серии игр с 21 июня. Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
Директор ФК отметил, что возобновление чемпионата – важная политическая задача. Футбол может стать отдушиной для жителей России, которые находятся в стрессе из-за самоизоляции и пандемии коронавируса. Команда готова снова браться за работу, чтобы поддержать любителей спорта в это нелегкое время.
Российский футбольный союз объявил в социальных сетях о решении возобновить чемпионат. Нынешний розыгрыш доиграют, а сам турнир возобновится 21 июня. В связи с пандемией коронавируса почти все спортивные мероприятия были отменены.
Фото: Интернет.