ФК «Уфа» готов к возобновлению чемпионата России по футболу

Решение, по сути, принято на уровне руководства страны и ФК «Уфа» это решение приветствует. Мы возобновляем чемпионат, потому что понимаем, что это важная политическая задача. Люди устали от карантина, им нужна отдушина. А ничего популярнее футбола, при всем уважении ко всем остальным, ни в мире, ни в стране, в том числе в Башкирии, где футбол смотрит 66% населения — как не было, так и нет. Поэтому и наши игроки, как российские, так и иностранные, и менеджмент понимают, что мы должны перетерпеть некоторые неудобства, связанные с тем, что эпидемия полностью пока не ушла, но сделать свою работу, и сделать ее хорошо.

Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»