ФК «Уфа» готов к возобновлению чемпионата России по футболу

Футбольный клуб «Уфа» готов к возобновлению чемпионата России по футболу. Клуб поддерживает решение Российского футбольного союза о продолжении серии игр с 21 июня. Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Директор ФК отметил, что возобновление чемпионата – важная политическая задача. Футбол может стать отдушиной для жителей России, которые находятся в стрессе из-за самоизоляции и пандемии коронавируса. Команда готова снова браться за работу, чтобы поддержать любителей спорта в это нелегкое время.

Решение, по сути, принято на уровне руководства страны и ФК «Уфа» это решение приветствует. Мы возобновляем чемпионат, потому что понимаем, что это важная политическая задача. Люди устали от карантина, им нужна отдушина. А ничего популярнее футбола, при всем уважении ко всем остальным, ни в мире, ни в стране, в том числе в Башкирии, где футбол смотрит 66% населения — как не было, так и нет. Поэтому и наши игроки, как российские, так и иностранные, и менеджмент понимают, что мы должны перетерпеть некоторые неудобства, связанные с тем, что эпидемия полностью пока не ушла, но сделать свою работу, и сделать ее хорошо.

Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»

Российский футбольный союз объявил в социальных сетях о решении возобновить чемпионат. Нынешний розыгрыш доиграют, а сам турнир возобновится 21 июня. В связи с пандемией коронавируса почти все спортивные мероприятия были отменены.

Фото: Интернет. 