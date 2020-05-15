В Уфе арестовали мужчину, который насиловал своих дочерей

Уфимец обвиняется в изнасиловании собственных дочерей. Мужчина - многодетный отец, у него шесть детей. Сегодня ему предъявили обвинение и выбрали меру пресечения.
Этот шокирующий случай уже прозвали местной историей сестер Хачатурян. По предварительным данным, отец семейства, как и Михаил Хачатурян, издевался над дочерьми и насиловал их. Старшая дочь терпела унижения на протяжении нескольких лет. Известно, что извращенец надругался и над средней дочерью: 15-летняя девушка была изнасилована в ночь с 8 на 9 мая.
Неизвестно, сколько бы продолжались издевательства над девочками, если бы не соседи, вызвавшие участкового: посреди ночи мужчина начал кричать и угрожать старшей дочери ножом, на шум сбежались соседи. Уже в участке открылась страшная тайна, которую хранили девочки.
По данному факту было возбуждено два уголовных дела. Сегодня Советский суд Уфы заключил обвиняемого под стражу сроком на два месяца. Обвиняемый проведет за решеткой до 13 июля. Заседание суда проходило в закрытом режиме, так как фигурантом дела является несовершеннолетняя дочь уфимца.
Справка
7 июля 2018 года три сестры 17, 18 и 19 лет в ссоре убили 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. После произошедшего выяснилось, что отец на протяжении многих лет бил дочерей, не разрешал выходить на улицу, строго наказывал за любую провинность и следил за ними. Спустя год расследование завершили, сестёр обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В фабуле дела сказано, что мотивом убийства стало физическое и сексуальное насилие Михаила Хачатуряна по отношению к дочерям. Экспертиза установила, что младшая сестра была невменяема во время убийства отца и после рассмотрения дела её освободят от уголовной ответственности и направят на принудительное лечение.
Добавим, что Следственный комитет России завершил дополнительное расследование дела сестёр Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Ведомство отказалось переквалифицировать их действия на необходимую оборону.