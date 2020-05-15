В Уфе арестовали мужчину, который насиловал своих дочерей

7 июля 2018 года три сестры 17, 18 и 19 лет в ссоре убили 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. После произошедшего выяснилось, что отец на протяжении многих лет бил дочерей, не разрешал выходить на улицу, строго наказывал за любую провинность и следил за ними. Спустя год расследование завершили, сестёр обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В фабуле дела сказано, что мотивом убийства стало физическое и сексуальное насилие Михаила Хачатуряна по отношению к дочерям. Экспертиза установила, что младшая сестра была невменяема во время убийства отца и после рассмотрения дела её освободят от уголовной ответственности и направят на принудительное лечение.