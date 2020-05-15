В Уфе возводят самую большую школу Башкирии за 1 млрд рублей

Миллиард на школу. В уфимском микрорайоне Инорс продолжается строительство крупнейшего образовательного центра на 1600 учеников. Здание будет выполнено в стиле хай-тек, кабинеты и учебные классы оборудуют самой современной техникой.

К шуму строительной техники жители домов по улице Валерия Лесунова уже привыкли. В новом жилом квартале Инорса возводится самая большая школа Башкортостана. На площадке – опытные рабочие, среди которых и автокрановщик с 20-летним стажем Рамиль Нухов. Своих коллег он понимает с полуслова, подаёт тяжелые конструкции с ювелирной точностью.

Внимательность, аккуратность, техника безопасности в первую очередь. Если всё соблюдаешь это, то всё нормально. И, конечно, профессиональные кадры, с кем ты работаешь, тоже очень важно. Рамиль Нухов, автокрановщик

Первый камень в основание будущей мегашколы был заложен в начале года. Площадь образовательного учреждения превышает 25 тысяч квадратных метров. Вместимость – 1650 учеников. Но и этого мало. Количество детей в микрорайоне растёт.

Учитывая, что Инорс активно застраивается, если вот дальше посмотреть за Ферина, то там ещё потребуется школа и детский садик. Потому что этот микрорайон заселяет молодежь, и, естественно, детей становится больше. Евгений Панов, заместитель директора СУ-10

Школа строится по соседству с детским садом на 345 мест, который уже введен в эксплуатацию в рамках национального проекта «Демография». Первый звонок в новом образовательном учреждении должен был прозвенеть в День знаний в следующем году. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Финансирование пришлось сократить и увеличить сроки работ.

Первоначально сдача объекта планировалась на 31 августа 2021 года. Но в связи со сложившейся ситуацией в стране и в Башкортостане с генподрядчиком фирмой СУ-10 было подписано допсоглашение, в котором было отражено перенесение срока сдачи объекта на август 2022 года. Алексей Замятин, заместитель начальника отдела Управления капитального строительства Республики Башкортостан

Школа станет восьмой в Инорсе, но очевидно, что не последней. Количество жителей микрорайона уже превысило 75 тысяч человек. Всё больше молодых семей покупают здесь квартиры в новостройках, жильё дешевле, чем в центре, да и инфраструктура развивается.

Общеобразовательный центр будет включать в себя три объекта. Это уже сданный детский сад, строящиеся начальная и средняя школа, а также полноценный спортивный зал с футбольным полем под открытым небом. Такого уникального проекта в республике пока еще не строили. Общая протяженность комплекса, от забора до забора, составит 600 метров.