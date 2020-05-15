В Дюртюлях ремонтируют дворы целыми микрорайонами

В башкирском городе Дюртюли ремонтируют дворы целыми микрорайонами. На благоустройство города уйдет свыше 70 миллионов рублей. Деньги выделяются из бюджета республики, города и района.

Работы стартовали в марте. В двух микрорайонах черновая работа уже завершена. Во дворах демонтировали асфальт и бордюры. Планируется, что работы завершат до ноября этого года.