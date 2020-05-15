Футболисты «Уфы» 18 мая сдадут тест на коронавирус и начнут тренировки

ФК «Уфа» соберется в столице Башкортостана в понедельник. Сначала игроки сдадут тест на коронавирус, затем приступят к тренировкам. А вот вопрос по возвращению легионеров пока решается.
Процедура приезда иностранных игроков всей лиги будет единой. Им предстоит сдать тест, провести две недели в самоизоляции. Но руководство клуба рассматривает вариант доигрывать чемпионат российскими футболистами и игроками из «Уфы-2».
Напомним, сезон российской Премьер-лиги возобновят 21 июня. Такое решение приняли сегодня на заседании исполкома РФС.