Познакомились в интернете: в Уфе мужчина избил и обокрал женщину

В Уфе мужчина избил и обокрал женщину. А начиналось все как простое свидание после переписки на сайте знакомств. Как сообщили в пресс-службе МВД по Уфе, мужчина уже был ранее судим.

По предварительной версии правоохранительных органов, 27-летний уфимец нашел на сайте знакомств женщину 35 лет. Они начали общаться в интернете, а потом договорились о встрече. Прогулка по городу привела их в квартиру женщины.

Но вечер был омрачен конфликтом. После этого мужчина нанес новой знакомой телесные повреждения и забрал деньги и сотовый телефон, сразу скрывшись. Женщина тут же обратилась в полицию.

Общий ущерб составил более 20 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции был установлен и задержан ранее судимый 27-летний уфимец. Вину он полностью признал. В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный находится под стражей. Пресс-служба Управления МВД России по Уфе