Познакомились в интернете: в Уфе мужчина избил и обокрал женщину

В Уфе мужчина избил и обокрал женщину. А начиналось все как простое свидание после переписки на сайте знакомств. Как сообщили в пресс-службе МВД по Уфе, мужчина уже был ранее судим.
По предварительной версии правоохранительных органов, 27-летний уфимец нашел на сайте знакомств женщину 35 лет. Они начали общаться в интернете, а потом договорились о встрече. Прогулка по городу привела их в квартиру женщины.
Но вечер был омрачен конфликтом. После этого мужчина нанес новой знакомой телесные повреждения и забрал деньги и сотовый телефон, сразу скрывшись. Женщина тут же обратилась в полицию.
Фото: Интернет