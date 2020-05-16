В Уфе насмерть сбили пожилую женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте

В Уфе насмерть сбили пожилую женщину. В районе полуночи 63-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте. Произошло ДТП на Сипайловской.

Ближе к полуночи 33-летний уфимец двигался по улице за рулем Kia Rio. И тут на дорогу вышла пожилая женщина. Как сообщает Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, мужчина совершил наезд на пешехода.

В результате аварии пешеход скончалась на месте происшествия. Начато разбирательство. Динар Гильмутдинов, Главный госавтоинспектор РБ

Всего за сутки в республике выявлено 2300 нарушений правил дорожного движения. 63 нетрезвых водителя были задержаны. За 15 мая на дорогах произошло 6 аварий, в которых один человек погиб и семеро получили травмы.