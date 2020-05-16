«Разборки» во дворе Уфы из-за неверной жены превратились в перестрелку

Во дворе жилого дома на улице Ахметова в Уфе произошла перестрелка. А все из-за неверной женщины. Один из участников конфликта обратился к врачам с травмой груди.

Конфликт произошел между двумя жителями Уфы. Началось все после того, как 26-летний местный житель узнал, что его жена встречается с 27-летним мужчиной. Первый позвонил своему сопернику и договорился о встрече.

На «разборки» оба пришли с друзьями. Сначала мужчины просто разговаривали, но обстановка начала накаляться. В итоге один из приятелей выстрелил из травматического пистолета сначала в воздух, а потом в собеседника.

За медицинской помощью с травмой груди обратился 21-летний уфимец. Сотрудниками ОП№ 4 Управления МВД России по городу Уфе в отдел были доставлены все участники конфликта. Возбуждено уголовное дело по ст. 213УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Пресс-служба Управления МВД России по Уфе