В Башкирии возле трассы нашли цинковый гроб в ящике

В Башкирии возле трассы в Бакалинском районе водитель сделал жутковатую находку. Рядом с дорогой лежал ящик с цинковым гробом. Пустым гробом.

Мужчина проезжал по трассе рано утром и заметил что-то возле дороги. Он остановился посмотреть и обнаружил, что в ящике лежит цинковый гроб, а на деревянной стенке ящика – надпись «голова». Как раз на том месте, где и должна была располагаться голова, судя по расположению гроба в ящике. 

На место прибыли правоохранительные органы. Они передали находку местным властям. В беседе с «КП-Уфа» глава сельсовета рассказал, что гроб в итоге передали церкви на местном кладбище.

Отвезли его на местное кладбище. У нас там церковь есть. У батюшки спросил, что делать. Он сказал, примерно три дня пусть побудет – может, хозяин найдется. Вдруг вылетел из машины на ходу. Скорее всего, везли издалека. Если бы похороны у нас были, мы бы знали.

Глава местного сельсовета

По сообщению «КП-Уфа», администрация будет ждать понедельника. А потом смогут принять решение. Гроб будет либо закопан, либо сожжен.

Фото: очевидец