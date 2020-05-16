В Башкирии возле трассы нашли цинковый гроб в ящике

Отвезли его на местное кладбище. У нас там церковь есть. У батюшки спросил, что делать. Он сказал, примерно три дня пусть побудет – может, хозяин найдется. Вдруг вылетел из машины на ходу. Скорее всего, везли издалека. Если бы похороны у нас были, мы бы знали.

Глава местного сельсовета