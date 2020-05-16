В Башкирии возле трассы нашли цинковый гроб в ящике

В Башкирии возле трассы в Бакалинском районе водитель сделал жутковатую находку. Рядом с дорогой лежал ящик с цинковым гробом. Пустым гробом.
Мужчина проезжал по трассе рано утром и заметил что-то возле дороги. Он остановился посмотреть и обнаружил, что в ящике лежит цинковый гроб, а на деревянной стенке ящика – надпись «голова». Как раз на том месте, где и должна была располагаться голова, судя по расположению гроба в ящике.
На место прибыли правоохранительные органы. Они передали находку местным властям. В беседе с «КП-Уфа» глава сельсовета рассказал, что гроб в итоге передали церкви на местном кладбище.
По сообщению «КП-Уфа», администрация будет ждать понедельника. А потом смогут принять решение. Гроб будет либо закопан, либо сожжен.
Фото: очевидец