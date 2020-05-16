В Башкирии за сутки выявили 89 новых случаев коронавируса

В Башкирии снова увеличилось количество заболевших коронавирусом. Общее число заболевших почти приблизилось к 2000. Новые данные опубликовал федеральный оперштаб.

В Башкирии за сутки подтвердилось 89 новых фактов заражения коронавирусом. Всего в республике выявлено 1 963 случая заболевания. Башкирия по количеству заболевших уже опередила Ленинградскую область.

Но и выздоровевших в республике стало больше. Сегодня общее число выписанных пациентов составило 580 человек. Также зафиксирован 17 случай смерти.