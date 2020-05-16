В Башкирии незаконно установили монумент Александру Колчаку

В Башкирии 15 мая появился бюст Александру Колчаку, политическому деятелю и океанографу. Уставлена скульптура была на одной из улиц Стерлитамака за остановочным павильоном. Как выяснилось, местный предприниматель самовольно установил бюст.

Возле остановки общественного транспорта «Ардо» местный житель решил поставить монумент Александру Колчаку. Жители Стерлитамака тут же обратились в местную администрацию. Сегодня в городской мэрии сообщили, что скульптура установлена без разрешения.

Скульптурная композиция была установлена на муниципальной территории без разрешительных документов и согласования с администрацией города. Это является нарушением Правил благоустройства. Отдел по связям со СМИ администрации Стерлитамака