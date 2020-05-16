В Башкирии бывший преподаватель известного вуза наказан за взятки

В Башкирии крупным штрафом наказан бывший старший преподаватель БГУ. 55-летний преподаватель факультета математики и информационных технологий Башкирского государственного университета обвиняется в получении взяток. Кировский районный суд Уфы вынес приговор.

Преподаватель признана виновной за мелкое взяточничество и служебный подлог. Суд установил, что в январе этого года женщина получила взятку через старосту группы, которая стала посредником. В итоге, бывший преподаватель получила взятку от 1 до 3 тысяч от 12 студентов.

За общую сумму в 24,5 тыс. рублей она проставила в их зачетные книжки оценки по дисциплине «Теория вероятности и математическая статистика» без фактической проверки знаний. Студентка обратилась в полицию, при получении денег преподаватель была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Пресс-служба Прокуратуры РБ

Сообщается, что женщина полностью признала свою вину, также она уволилась из вуза. Суд вынес наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей и лишил бывшего преподавателя права заниматься учебной деятельностью на 3 года. Приговор пока не вступил в силу.