В Башкирии нашли тело пропавшего рыбака

В Башкирии нашли тело одного из пропавших рыбаков. Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям сообщает, что поиски мужчин ведутся давно. Рыбаки из села Павловка Нуримановского района вышли из дома еще 24 апреля и больше не возвращались.
Одного из них нашли. Но, к сожалению, возле д. Кировка Нуримановского района найдено тело. Мужчина 1980 года рождения утонул.
Спасатели аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС выезжали на поиски несколько раз. Поисковые мероприятия велись и вдоль реки, и по ней. Второго рыбака 1985 года рождения еще не нашли.
Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС