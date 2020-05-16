Ученые Башкирии заявили о выходе региона на плато по заболеваемости Covid-19

В Башкирии плато пришло на 2-4 дня после РФ (опять же, как и думали). Думаю, тоже к 20 числу стоит ожидать снижение показателя заболеваемости ниже уровня плато в 80-90 человек в день. Наконец, по городу практически ликвидированы очереди на проведение теста и задержки в анализах минимальные. Ковидные больницы начинают «полупустовать», и скоро начнётся обратный процесс трансформации из ковидных в обычные. Тем не менее почти во все больницы города (да и Республики) почти каждый день поступают ковидные пациенты, которые приводят к закрытию отделений, тестированию персонала и т.п. Но уже все начинают привыкать к такому режиму.

Науфаль Загидуллин