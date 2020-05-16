Ученые Башкирии заявили о выходе региона на плато по заболеваемости Covid-19

Ученые Башкирии заявили о выходе республики на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Оценку текущей ситуации составили в проектном офисе УГАТУ и БГМУ. Руководитель проекта в части медицинской экспертизы Науфаль Загидуллин отметил в своих соцсетях, что вскоре можно будет ожидать и снижение заболеваемости в Башкирии.
По словам Науфаля Загидуллина, в России уже наступил пик заболеваемости. Как и предполагали ученые проектного офиса. Следом за всей страной на плато вышла и Башкирия.
Также он высказал предположение о том, что еще переболеет какое-то количество молодых людей. Они смогут сделать прослойку «активного иммунитета». А что касается плато, то оно, по мнению ученого, удлинится, количество заболевших еще немного вырастет.
Фото: Науфаль Загидуллин, Интернет