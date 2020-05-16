Ученые Башкирии заявили о выходе региона на плато по заболеваемости Covid-19

Ученые Башкирии заявили о выходе республики на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Оценку текущей ситуации составили в проектном офисе УГАТУ и БГМУ. Руководитель проекта в части медицинской экспертизы Науфаль Загидуллин отметил в своих соцсетях, что вскоре можно будет ожидать и снижение заболеваемости в Башкирии.

По словам Науфаля Загидуллина, в России уже наступил пик заболеваемости. Как и предполагали ученые проектного офиса. Следом за всей страной на плато вышла и Башкирия.

В Башкирии плато пришло на 2-4 дня после РФ (опять же, как и думали). Думаю, тоже к 20 числу стоит ожидать снижение показателя заболеваемости ниже уровня плато в 80-90 человек в день. Наконец, по городу практически ликвидированы очереди на проведение теста и задержки в анализах минимальные. Ковидные больницы начинают «полупустовать», и скоро начнётся обратный процесс трансформации из ковидных в обычные. Тем не менее почти во все больницы города (да и Республики) почти каждый день поступают ковидные пациенты, которые приводят к закрытию отделений, тестированию персонала и т.п. Но уже все начинают привыкать к такому режиму.

Науфаль Загидуллин

Также он высказал предположение о том, что еще переболеет какое-то количество молодых людей. Они смогут сделать прослойку «активного иммунитета». А что касается плато, то оно, по мнению ученого, удлинится, количество заболевших еще немного вырастет.

Фото: Науфаль Загидуллин, Интернет